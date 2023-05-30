瑪娃颱風影響 蘭嶼、綠島明日停班停課 21:452023/05/30 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 瑪娃颱風影響，蘭嶼綠島明日停班停課。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺東縣政府今晚發布停班課通知，受瑪娃颱風影響，蘭嶼鄉、綠島鄉平均風力及陣風，已達停班停課標準，有影響安全之虞，明日（5/31）停止上班、停止上課。 中颱瑪娃龜步北轉！2地嚴防豪雨狂炸 最快這天轉晴 瑪娃颱風步步逼近 台東卑南溪揚塵一片灰濛濛 瑪娃外圍環流影響 宜蘭蘇澳新城溪緊急疏通防農田淹沒 #停班停課 #瑪娃 #颱風 #綠島 #蘭嶼 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑪娃颱風逼近 台東蘭嶼今下午1時起停班課 12:282023/05/30 生活 瑪娃外圍環流影響 蘇澳新城溪口加強疏通 防農田淹沒 17:462023/05/30 生活 蘭嶼颳13級強風！豬舍屋頂被吹走 居民急撤離豬隻避颱 17:422023/05/30 生活 瑪娃颱風步步逼近 台東卑南溪揚塵一片灰濛濛 17:062023/05/30 生活 蘇打綠回6年前老地方免費唱 驚喜宣布重大新計畫 21:062023/05/30 娛樂 瑪娃颱風海警發布！海巡加強巡邏台東海岸 闖入最高罰25萬 16:162023/05/30 生活 瑪娃颱風來襲 下午到周四最接近台 離島颳11級強風 11:092023/05/30 生活 台中東區1400戶大停電 羅廷瑋：執政黨不要被能源掮客綁架 01:432023/05/30 政治 「瑪娃」颱風花蓮掀長浪 台11線路基遭浪襲掏空50米 10:492023/05/30 生活 義大利少子化嚴重 未來5年1200所學校停辦 11:512023/05/30 國際 小心荷包失血！瑪娃颱風來襲東部大浪 觀浪不聽勸可罰25萬元 08:592023/05/30 社會 三菱汽車延長中國停產時間 復產待定 12:422023/05/30 財經 瑪娃颱風襲台 三工處將視狀況管制南橫公路 11:502023/05/30 生活 瑪娃將侵台！高麗菜微幅上漲1成 雨後漲最兇是「這類菜」 11:422023/05/30 生活 颱風瑪娃來勢洶洶 竹市府應變中心明強化三級開設 10:452023/05/30 生活 新北警集體收賄遭羈押停職 他卻靠三等特考洗白等任官 07:292023/05/30 社會 瑪娃颱風影響船班 今6航線、25航次停航 10:482023/05/30 生活 颱風瑪娃北轉、小心為上 北市動物園加強防災措施 19:222023/05/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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