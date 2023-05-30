臺東縣政府今晚發布停班課通知，受瑪娃颱風影響，蘭嶼鄉、綠島鄉平均風力及陣風，已達停班停課標準，有影響安全之虞，明日（5/31）停止上班、停止上課。

中颱瑪娃龜步北轉！2地嚴防豪雨狂炸 最快這天轉晴
瑪娃颱風步步逼近 台東卑南溪揚塵一片灰濛濛
瑪娃外圍環流影響 宜蘭蘇澳新城溪緊急疏通防農田淹沒
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