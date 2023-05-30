南投一名23歲竊盜慣犯男子去年11月某日半夜，在一名女子家門外的鞋櫃徘徊，偷走2雙鞋後，隔了2小時又將鞋放回原處，再隔幾天，男子穿著黑色絲襪、黑色高跟鞋，在女子家門裸露生殖器手淫，女子見監視器畫面嚇壞報警，法官依竊盜罪、公然猥褻罪合併判拘役70日，可易科罰金。

判決書指出，男子基於竊盜犯意，在去年11月21日晚上11點35分許，在南投縣某高姓女子住處前的鞋櫃內，徒手竊取高女所有的休閒鞋、高跟鞋各1雙，得手後就攜離現場，半夜1點29分就將鞋子放回原處，12月1日半夜1點時，再度到高女住處翻動鞋櫃，但身上身著白色上衣、紅色背心、黑色絲襪、黑色高跟鞋，並裸露生殖器。

男子在警方偵查中坦承不諱，埔里分局受理案件後，依證明單1紙及監視錄影資料擷取畫面9張函送法辦。

法官認為被告男子曾因竊盜及侵占案件判刑，素行不佳，本次在次竊取他人財物，並在公開場所公然裸露生殖器，做出猥褻行為，妨害社會善良風俗，考量男子已將物品歸還女子，但雙方未取得調解、和解或取得諒解，兼衡男子高職肄業，竊盜罪處拘役40日，公然猥褻罪再處拘役40日，合併執行拘役70日，如易科罰金，以新臺幣1千元折算一日。