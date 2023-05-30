台中有間連鎖飲料店傳出「鹹濕招客」，有位26歲留著紅色頭髮E奶的張姓女網紅，因全裸裝扮對飲料店的男性友人做出接吻、撫摸等動作，分享在推特上並稱「說通關密語打卡摸奶」，此舉遭到警方盯上並於昨(29)日前往飲料將人帶回偵訊，並依妨害風化罪送辦；而張女辯稱沒有性交易，僅是幫客人做臉，而拍露點照是自己觀念開放，認為「台灣可以開放一點」。

外傳張女是該飲料店員工，而她也辯稱和飲料店老闆只是朋友，自己是在飲料店樓上開工作室，照片中男主角是她的「粉絲」，否認有發生性行為，而照片僅發在私人推特帳號，不清楚會從哪裡流出，也補知到傳到網路上是違法行為。

據《ETtoday新聞雲》報導，附近店家透露該飲料店生意好，也成目擊有男消費者被帶進去店裡面，很明顯不是一般消費模式；另外，張女提到為了幫店家宣傳，才會這樣做，並認為因為自己觀念開放，只是放露點照沒什麼，並稱「台灣能更開放一點」。

台中市第二分局表示，張女涉嫌於社群推特散播不雅圖片，已有公然猥褻之嫌，訊後也將張女依妨害風化罪「散布猥褻影像」函送法辦，依法可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。