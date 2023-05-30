國3芎林路段發生4車追撞車禍現場。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

國道3號北上92k接近芎林交流道路段，30日晚發生追撞車禍，新竹縣消防局據報調派寶山91及92車共2車4人前往，晚上9時05回報現場為4輛車追撞，造成4人受傷，意識皆清楚，肇事原因由國道警方調查中。