晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳近期訪台掀起旋風，輝達的股價也一路暴漲，今年已大漲166.5％，26 日更創下 389.46 美元歷史收盤新高價。據《路透社》報導，輝達在週二(30日)美股早盤上漲 4.2%，市值已突破1兆美元，成為首家達標的晶片製造商。

黃仁勳近期來台灣，先後到台大畢業典禮擔任致詞嘉賓、台北國際電腦展發表專題演說，還被抓到逛饒河夜市、買麻花捲，身價超過新台幣1.04兆元，排名彭博億萬富豪榜第37位，但卻相當親民，也讓黃仁勳在台灣獲得明星級的關注，還被笑稱是「1兆男」。

執行長風風光光，輝達的股價也搭上人工智慧(AI)熱潮一路上漲。據《路透社》報導，輝達的股價在週二早盤交易中，上漲4.2%，市值突破1兆美元，成為首家進入「兆元俱樂部」晶片製造商。而台積電是全球第二大的晶片製造商，市值約5350億美元。

報導指出，輝達的股價上周上漲約 25%，連著帶動AI相關股票的上漲，也提振其它的晶片製造商，費城半導體(SOX)指數也因此在 29 日創下一年多以的最高水平。

外媒也引述華爾街分析師稱輝達的財測前景是「浩瀚」及「宏大」，紛紛上調股價預測，若按最高目標價，輝達的市值可達1.6兆美金，與Google的母公司Alphabet 相當。

「兆元俱樂部」的其他成員，包括蘋果 (AAPL.O )、Google母公司Alphabet Inc (GOOGL.O)、微軟( MSFT.O)和亞馬遜(Amazon.com Inc (AMZN.O)；此前臉書的母公司Meta Platforms 也曾在2021年達到市值破兆，但截至上次收盤市值僅約6,700 億美元。