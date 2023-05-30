電商上半年最大優惠盛事的618購物節，PChome 24h購物宣布，即日起正式開跑了！ PChome 24h購物表示，今年「618年中慶活動」集結3C、家電、保健、餐旅票券、生活戶外運動等話題夯品，36大銀行刷卡優惠享最高回饋20％外，PChome聯名卡更有回饋最高20％的福利，指定商品最多再贈10％ P幣。

另外，PChome攜手知名品牌Apple、SAMSUNG、LG、BRITA、樂高、大研生醫等推出超級品牌日以及超殺夯品，包括Apple系列商品最低85折起、換季消暑節能家電Panasonic 國際牌變頻分離式空調79折入手27390元，LG 超淨化大白空氣清淨機特價8888元，保健食品大研生醫全館最低37折起等；購買票券商品滿額贈限量蛋捲冰淇淋、關西六福莊生態渡假旅館輕旅行票券下殺25折等，讓消費者能在夏季來臨前做好聰明換季準備。

根據資策會產業情報研究所（MIC）2022年電商購物節消費者調查指出，618購物節是僅次於雙11、雙12的重要電商大檔，而消費者最重視的購物節優惠活動為免運、折價券、購物金、行動電子支付優惠與卡友優惠。

PChome整理今年618年中慶5大話題商品，第一，今年5月氣溫偏高降雨較少，擁有電商3C家電領先優勢的PChome 24h購物發現，今年電風扇年銷售業績成長逾3成，加上政府推動「住宅家電汰舊換新節能補助」與「節能電器退還減徵貨物稅」，購買冷氣最多可補助5000元，吸引消費者選購節能家電，讓冷氣今年銷售業績年增率更逼近6成。

話題商品二是，為不讓實體電腦展專美於前，PChome 24h購物為全台電商唯一取得Apple全系列授權的經銷商，618年中慶打頭陣推出 Apple超品日優惠活動，Apple系列產品最低85折起。

話題商品3是保健食品中，熱賣的大研生醫全館37折起，保健食品最高回饋26％，滿額再領好禮。

話題商品4是餐旅票券享折扣，購買美食票券滿額贈麥當勞冰淇淋，六福莊輕旅行票券下殺25折；話題商品5以生活用品為焦點，運動戶外指定品單筆滿1618元抽三陽機車，比比昂嚴選商城618免運費。