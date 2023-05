輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳日前到台大畢業典禮演講,用「Run, don't Walk」勉勵學子,卻意外衍生插曲,網紅口譯員「浩爾譯世界」痛批媒體翻譯扭曲黃仁勳原意,但美籍英語教師畢靜翰(John Barthelette)則力挺媒體,表示沒有翻錯,引發熱議。

黃仁勳在演講中說出「Run, don't walk! Either you're running for food, or running from being food.」,要學子為了食物而奔跑(奮鬥),或為了不被當作食物奔跑(奮鬥),被許多媒體翻譯為「成為獵食者,不覓食就會被當食物」。

浩爾譯世界對此相當不滿,批評媒體扭曲本意,認為黃仁勳意在鼓勵大家積極嘗試,努力追求成長與成就,而非警告大家不夠兇就會被獵食,應該翻成「奔跑吧,不要緩步徐行。記得,不論是追求目標或生存自保,都要衝刺。往往兩種情況難以分辨,但不論追或逃,勇往奔跑吧!」

對此定居台灣數十年的美籍英文教師畢靜翰表示「這是自己第一次公開挺媒體」,認為並無錯翻或超譯,「命令式本來就是這種感覺」。

不少網友也認為:「理工男發表英文演講,就照時態和語氣直譯就好」、「以演講者所處的競爭激烈的產業,他的演講內容具有警世意味也很合理」、「這是一個弱肉強食的時代,聽得驚心膽跳,但卻很真實」、「本來就是個物競天擇的演講,我也覺得原本的說法才是對的」、「加州灣區的氛圍就是這樣,威脅是很正確的形容,在這裡不努力沒實力就是被淘汰」、「覺得媒體翻譯比較能翻譯出原文的感覺,浩爾翻的太軟性了,沒有那種叢林殺出血路的感覺」。