商代考古重大突破：七座「甲」字墓葬現身陝北，大量青銅車馬器出土。圖為玉獸面。（澎湃新聞）

商代考古重大突破：七座「甲」字墓葬現身陝北，大量青銅車馬器出土。圖為銅車轙。（澎湃新聞）

商代考古重大突破：七座「甲」字墓葬現身陝北，大量青銅車馬器出土。圖為金耳飾。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導，中國大陸國家文物局5月30日上午在北京召開「考古中國」重大專案重要進展工作會，聚焦商代最新考古發現，通報河南安陽洹北商城遺址、河北商代考古發現與研究、陝西清澗寨溝遺址、北京豐台新宮遺址等4項重要考古成果。

澎湃新聞報導，陝西省考古研究院官方微信公眾號當日刊文詳細介紹陝西清澗寨溝遺址最新發掘成果。

2022年陝西省考古研究院重啟陝北商代考古工作，在寨溝遺址及周邊調查勘探中，考古人員發現9處高等級貴族墓地，包括3處共7座「甲」字形墓葬。這是陝北地區迄今為止發現規模最大、數量最多、等級最高的商代墓葬。

文章指出，現有考古工作已經初步揭示出商代晚期陝北地區高度發達的青銅文明，且與中原殷墟文化聯繫緊密，遠超以往認知。陝北商代考古對探討陝北地區商代方國政治地理結構、理解殷墟時期中原與邊疆文化交流與互動均具有重要意義。

文章介紹，20世紀40年代以來陝北地區已發現大量商代青銅器，主要分布在清澗、綏德、子洲、子長、延川、延長等縣近40個地點，數量超過200件。

陝西省考古研究院在此地區已開展的考古發掘工作主要有1983-1991清澗李家崖遺址、2012-2016辛莊遺址，發現有大型夯土建築和鑄銅遺存，是研究商代北方區域考古學文化的重要材料。近些年的調查也顯示，這一地區商代遺址數量並不少見，尤其以清澗、綏德兩縣及附近地區最為密集。

寨溝遺址位於陝西省榆林市清澗縣解家溝鎮寨溝村，地處陝北黃土高原腹心地區。遺址文化內涵與清澗李家崖遺址、辛莊遺址相似，均屬商代李家崖文化遺存。相比陝北以往發現的李家崖文化遺址，寨溝遺址具有規模大、等級高、要素全、銅器點密集等特點。從已有跡象來看，該遺址在商代晚期當是一處重要的區域政治中心所在地。

為進一步加強陝北地區商代文化、聚落與社會研究，2022年陝西省考古研究院重啟陝北商代考古工作。2022年6月，陝西省考古研究院聯合市、縣相關單位，組建清澗考古隊，以寨溝遺址為中心，開展了一系列的考古調查、勘探和發掘工作，取得了階段性的重要收穫。