今年編號第2號的中度颱風瑪娃暴風圈持續朝台灣東南方外海接近，台東縣政府今天晚間宣布，受瑪娃颱風影響，台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉平均風力及陣風，已達停班停課標準，有影響安全之虞，明日（5／31）停止上班、停止上課。

中央氣象局表示，受到颱風外圍環流影響針對，沿海風力明顯偏強，今(30日)晚至明(31)日蘭嶼易有11至12級強陣風，台南至苗栗沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9至10級強陣風，提醒路樹、懸掛物、招牌等物品應加強固定，外出活動、機車騎士行車或行經高架橋車輛，請特別注意安全。