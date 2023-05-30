中颱瑪娃逼近 台東縣蘭嶼、綠島鄉5／31停班停課 22:432023/05/30 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣政府今天晚間宣布縣蘭嶼鄉、綠島鄉明日（5／31）停止上班、停止上課。圖為綠島風浪照。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年編號第2號的中度颱風瑪娃暴風圈持續朝台灣東南方外海接近，台東縣政府今天晚間宣布，受瑪娃颱風影響，台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉平均風力及陣風，已達停班停課標準，有影響安全之虞，明日（5／31）停止上班、停止上課。 中央氣象局表示，受到颱風外圍環流影響針對，沿海風力明顯偏強，今(30日)晚至明(31)日蘭嶼易有11至12級強陣風，台南至苗栗沿海空曠地區及澎湖、綠島易有9至10級強陣風，提醒路樹、懸掛物、招牌等物品應加強固定，外出活動、機車騎士行車或行經高架橋車輛，請特別注意安全。 #瑪娃 #台東縣 #蘭嶼 #綠島鄉 #風力 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。