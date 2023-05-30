副總統賴清德近日出席台大座談，談核能政策轉彎引發爭議，連立委曾傳徵召雞排妹、李正皓等也緊急煞車。媒體人謝寒冰30日在《新聞大白話》指出，民進黨過去也出過丁允恭，只不過因為李正皓不是自己人，所以才質疑他。包括雞排妹、黃捷在內，賴清德應該感到很困惑，不知道是黨內各派系真的反對，還是又重演2019英系網軍對他的攻擊？連英系的陳時中都跳出來反對雞排妹，賴清德會不會想這根本是英系針對他的陰謀？

「民進黨的人要你相信什麼價值？當然是台灣價值啊！」謝寒冰表示，台灣價值就是黨叫你吞什麼，你就給我吞下去，民進黨的台灣價值不是一直都這樣子嗎？過去民進黨做了那麼多倒行逆施、狗屁倒灶的事情，都不去質疑，現在跑出一個李正皓，突然就質疑了？如果李正皓是自己人，你們還會質疑嗎？只不過現在李正皓還不是你們的人而已，只是因為你們派系正在鬥爭而已。

謝寒冰提到，賴清德現在很困擾，因為看到一個一個反彈的聲浪都出來了，可是賴清德現在很困惑的是什麼？就是到底現在是黨內在反他，還是英系發動的網軍在反他？他很難分出來。因為他2019年才被痛揍了一遍，現在又出現類似的狀況，他很難判斷到底是怎樣的狀況，到底是黨內各派系都覺得徵召李正皓、雞排妹不是個好的決定方式？還是這根本只是英系對他發動的攻擊？因為英系最近對他發動的攻擊不少。

「那李正皓到底是不是個好人選？我覺得是啊！三姓家奴完全符合民進黨的價值。」謝寒冰強調，當然李正皓要保持無黨籍才比較好騙票，但沒有加入民進黨真的蠻可惜的，民進黨裡面丁允恭這些，不是都跟他差不多嗎？過去這些人為什麼不去質疑？雞排妹更好，這麼有聲量的人出來，到底有什麼不好？結果跳出來反她的又是陳時中，陳時中是誰？英系！所以你是賴清德會不會想：這根本是英系對我的陰謀？

謝寒冰指出，黃捷是很強的，網路聲量很高，在高雄、左楠都有一定聲量。李柏毅雖然在地耕耘很久，可是聲量絕對沒有她高，所以不選黃捷、選李柏毅的狀況到底是什麼？今天陳其邁才在講說黃捷要入黨，馬上變你們黨的同志，為什麼她不行？還是黨內有的人是針對賴清德而來？還是為了民進黨的勝選而來？這些都是賴清德必須考量的問題。

謝寒冰直言，大學生提問蔡英文網軍這題，賴清德哼哼兩聲不是冷笑，他是不知道怎麼回答。其實他應該好好回答一下，當年這些網軍都打你，現在是要拿網軍來自己用嗎？民進黨的傲慢你要怎麼解決，還是因為你自己本身也很傲慢？這種問題回答不出來，去學生場只不過搞笑而已。