香港女星熊黛林過去曾和天王郭富城有過一段情，意外讓她打開知名度，但她也靠著美貌和演技，在電視劇《拜金女王》和電影《葉問》中有亮眼表現，不過，兩人交往7年後卻驚傳分手，她無緣當天王嫂。熊黛林分手後低調嫁進豪門，還生了一對雙胞胎女兒，42歲的她近日分享瘦身教學，維持完美模特兒級的身材震撼所有人。

熊黛林2016年嫁給香港富商郭可頌，2018年生下一對雙胞胎女兒，升格人妻和人母後，有一段時間她都在家相夫教子，直到2022年才復出拍戲，她也迅速恢復成當年女神般身材；在短短1年多時間，就有超過5部電視劇作品，另外她也熱衷經營社群和影音平台，IG、微博、抖音和小紅書都擁有不少粉絲。

生過一對雙胞胎的熊黛林，42歲的體態完全不輸模特兒時期。（圖／摘自熊黛林小紅書）

日前熊黛林在小紅書上傳瘦身教學，教粉絲如何利用睡前5分鐘，練出跟她一樣的小蠻腰，「1個動作，兩首歌的時間，一起練出小蠻腰」，還說只要堅持一周，就會有明顯成效；畫面中她穿著兩截式運動套裝，露出訓練有致、結實的腰部，隨便幾個動作曼妙曲線全被看光。

其實熊黛林過去與郭富城交往7年時間，屢傳準備結婚，她也被外界稱做天王嫂，豈料，2013年熊黛林突然戴上尾戒疑宣告單身，沒多久她本人證實與郭富城分手；之後熊黛林與女星郭可盈胞弟郭可頌相戀並結婚，男方更是百億富豪，兩人婚後育有一對雙胞胎女兒，可見她沒成為天王嫂，但現在仍是個幸福人妻、漂亮媽媽。