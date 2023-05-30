女星周曉涵過往參加《我猜我猜我猜猜猜》之「超人氣！網路美少女」單元，開始走入大眾視野，此後戲約不斷，星路備受看好。平時喜愛在社群上分享生活點滴的她，近日在社群上曬出一則15秒的「床上睡前短片」，大方展現自己的魅力，吸引不少粉絲前來朝聖。

周曉涵除了專注在演藝事業上外，平時也用心經營社群，除了時常曬出養眼照片吸引粉絲前來朝聖外，此前過往登上《我猜我猜我猜猜猜》中的節目片段再度被翻出，她也PO文「簡直尷尬癌大爆發」，並對深陷容貌焦慮的網友們喊話：「現在有太多方式可以讓人變美，但腦袋裡裝的東西是無可取代的，一起努力吧。」

另外，周曉涵昨(29日)再度更新一則短片，只見畫面中，她躺在床上，以白色薄紗的穿搭亮相，並在鏡頭前嘟嘴賣萌，更吐出舌頭擺出俏皮的表情，多張「男友視角」的超近特寫畫面在社群上曝光後，短短時間內已吸引逾萬名網友前往觀看。

在相關畫面的留言區中，有不少網友紛紛留言大讚女神的超高顏值，「自然就是美」、「躺在床上，逗趣可愛，扮鬼臉如你，卡娃伊迷人」、「看起來也太Q了」、「不愧是演藝圈裡的不墜女神」、「日常生活看起來很愜意喔」、「曉涵真的是吃可愛長大的。」