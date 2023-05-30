第30屆台灣業餘高球錦標賽第一回合，女子組台灣選手陳俋儒以70桿單獨領先。（中華高協提供）

中華高協2023第30屆台灣業餘高球錦標賽，30日在台北國華球場揭幕，中華高球隊隊員林士軒不畏瑪娃颱風外圍環流干擾，沈著應戰，與韓國選手文東賢，均以低於標準桿2桿的69桿繳卡，暫並列男子組第一，女將陳俋儒則以70桿在女子組領先群雌。

2023第30屆台灣業餘高爾夫錦標賽，是台灣業餘高爾夫錦標賽因新冠肺炎疫情中斷3年後首度舉辦，共有男子53人、女子50人，合計103位選手參賽，外籍選手也有36人與賽（男20人、女16人）。

瑪娃颱風雖然遠在台灣東南外海，與比賽場地國華球場相距數百公里，但威力強大的外圍環流帶來間歇的風雨襲擾球場，現役國家隊員林士軒靠著最後6洞抓3隻博蒂展現尾勁，追平韓國選手文東賢，兩人並列男子第一，林士軒說：「因為天氣不穩，忽而陽光忽而下雨，難免打亂比賽節奏，前九洞干擾較大，還好果嶺速度慢，整體影響不大，後九洞漸入佳境。」

和林士軒同樣就讀台北市和平高中高三的女子選手陳俋儒，從後九洞出發，在苦吞雙柏忌後覺醒，一路力爭上游，以70桿暫登女子組個人第一，她表示：「在第14洞的雙柏忌反而讓我冷靜下來，開始步步為營，打得更謹慎。」

陳俋儒在雙柏忌之後，在第16和第18洞連抓博蒂，回到前九洞後又在第2和第6洞再進帳博蒂，「我覺得國華球場的球道和樹林，和培訓我的台北球場有幾分類似，有種莫名的親切，一旦冷靜下來或運氣好時，成績可以差個2至3桿。」