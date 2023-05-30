歌仔戲國寶天王楊麗花年輕時沙龍美照曝光。（楊麗花提供）

楊麗花1989年製作、主演《紅樓夢》歌仔戲，紅到全世界。（楊麗花提供）

歌仔戲國寶天王楊麗花盛裝出席《世紀初戀 楊麗花》紀錄片開拍記者會。（粘耿豪攝）

《世紀初戀 楊麗花》紀錄片正式開拍，楊麗花與台視總經理周法勛、公視董事長胡元輝、國家影視聽中心藍祖蔚、文化部部長史哲、導演曾文珍、陳亞蘭等人合影。（粘耿豪攝）

公視、台視和國家影視聽中心30日正式宣告《世紀初戀 楊麗花》紀錄片開拍，今年將滿79歲的歌仔戲國寶天王楊麗花盛裝亮相，身為紅了超過半世紀的跨時代巨星，楊麗花一直是許多女性觀眾的「夢中情人」，不過她年輕時也曾以少女扮相演出嬌俏女性角色，「少女楊麗花」沙龍照出土，令許多人讚歎：「萌翻了！」

楊麗花在兩個性別角色中游走，多數觀眾熟悉的是歌仔戲中的「男神」楊麗花，不過她演起女生其實也嬌俏可愛，她謙虛笑說：「我拿手是小生，女生不太會演，有時戲中戲要男扮女裝，還會變得有點娘娘腔，我也覺得演不自然，至於少女時代演女生，就是『俗俗地演』啦」，她說演戲時就要演什麼像什麼，雖然當時這麼多歲，但要演小女生，就必須要求自己不像也不行。

對於被封「世紀初戀」，並以此為名拍攝紀錄片，楊麗花在記者會受訪時靦腆笑說：「真開心！怎麼會取這麼有意思的名字！初戀楊麗花，聽起來就覺得我似乎還很年輕！」至於她自己的初戀對象是誰？她想了一下，搬出媽媽當擋箭牌，因為她不僅從在媽媽肚子裡就感受媽媽演歌仔戲，從小更一直看著媽媽演小生、覺得媽媽就是她的初戀。

而「世紀初戀」楊麗花的無與倫比的魅力與電力，連國家影視聽中心董事長藍祖蔚也曾被「電擊」。藍祖蔚致詞時表示，為了紀錄片的合作，他2020年9月29日按下天王楊麗花家的門鈴，進入天王宮殿、領受天王氣度，當面向人間國寶表達她一生如此精彩，匯集當代台灣人的集體記憶與愛戀，應該要做口述歷史、要拍紀錄片。初見面時他不知道天王這麼和藹可親，「拍合照時，她輕輕搭在我的肩膀上，霎那間猶如神奇寶貝的皮卡丘有10萬伏特，那時候的我也一樣被電到了！」引起現場一陣熱烈的掌聲與笑聲。