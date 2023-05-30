原共青團中央第一書記賀軍科轉任中國科協黨組書記。星島頭條網引述可靠消息稱，共青團中央今天下午召開幹部大會，宣佈中共吉林省委常委、宣傳部部長阿東接替賀軍科擔任團中央第一書記。

共青團全稱是中國共產主義青年團。1970年出生的阿東，成為繼國家金融監督管理總局局長李雲澤之後，又一位70後正部級幹部。

阿東，回族，遼寧海城人，遼寧師範大學地理系畢業，北京大學城市與環境學系人文地理專業博士研究生學歷。他長期在國家海洋局工作，曾任海域管理司副司長，東海分局副局長、中國海監東海總隊副總隊長。

2016年8月，他空降海南，歷任中共三沙市委副書記、三沙市長、三亞市長，2020年出任吉林省人民政府副省長，2021年12月任中共吉林省委常委、宣傳部部長。

調任中國科協黨組書記的賀軍科，現年54歲，陝西鳳翔人， 畢業於國防科學技術大學，長期在航天系統工作，曾任航天科工集團第六研究院院長，2005年擔任團中央書記處書記，2013年任團中央書記處常務書記，在團中央工作迄今長達18年。2018年當選為團中央書記處第一書記，主政團中央也有5年。