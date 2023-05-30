人工智慧（Artificial intelligence，AI）當道，各行各業都在談論如何應用AI，不少行業也面臨因AI興起而可能消失的風險，學界甚至警告會威脅到人類生存。現在就連OpenAI、Google Deepmind、Anthropic等多家AI企業領袖與業界、學界專家逾350人同聲警告AI可能會導致人類滅絕，呼籲全球各界務必致力於降低此事發生的風險。於此同時也有科學家認為這種說法有誇大之嫌。

綜合英國廣播公司、路透社報導，這項發布於非營利組織「AI安全中心」（Center for AI Safety，CAIS）網站的聲明簡而有力：「全球應把降低AI造成人類滅絕風險的優先順序，拉高到與大流行疾病、核武戰爭這些影響社會的議題並列。」

辛頓日前已自Google離職，他認為AI很可能威脅人類生存。（資料照／美聯社）

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、Google Deepmind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）、Anthropic創辦人兼執行長阿莫戴（Dario Amodei）、研究AI先驅科學家辛頓（Geoffrey Hinton）、蒙特婁大學教授班吉歐（Yoshua Bengio）等人，都在署名之列。美國哈佛大學、中國清華大學等全球多所學府與研究機構的學者，也加入連署。

歐盟已開全球之先著手制定AI相關法案，奧特曼上週才批評歐盟管控過度還放話要退出歐洲，結果遭到政壇抨擊。幾天之後奧特曼就加入了CAIS的連署，立場顯然大有轉變。奧特曼預計週四（6月1日）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會面。

OpenAI執行長奧特曼。（美聯社）

2018年以人工智慧深度學習（Yoshua Bengio）榮獲「電腦界諾貝爾」圖靈獎（Turing Award）的3名學者就包括辛頓與班吉歐，另一名獲獎人是紐約大學教授、同時也在Meta任職的勒昆（Yann LeCun），3人並稱「AI教父」。辛頓日前向路透社表示，AI對於人類構成的威脅「可能比氣候變遷還大」。

不過，勒昆與辛頓、班吉歐對於此事的態度並不相同。勒昆認為這些世界末日一般的警告是誇大其辭。其他不贊同如此末日論調的專家認為，「AI恐導致人類滅亡」的恐懼不切實際，也會轉移已知問題的焦點。

「AI教父」之一勒昆對於辛頓等人發出AI恐致人類滅亡的論調並不贊同。（資料照／美聯社）

普林斯頓大學電腦科學家納拉亞南（Arvind Narayanan）先前已向英國廣播公司表示，科幻小說一般的災難場景並不真實：「目前AI的能耐根本不足以讓這些風險成為現實，反而會分散世人對於近期AI害處的注意力。」

今年3月以來，AI帶來的可能威脅如雪球般愈滾愈大。電動車廠特斯拉的老闆、鉅富馬斯克（Elon Musk）今年4月也加入公開信連署，敦促下一代AI技術開發應予以暫停。這封公開信質疑世人是否應該開發最終在數量、智商層面淘汰、取代人類的非人類智能。

美國與歐盟的美歐貿易暨科技委員會（U.S.-EU Trade and Technology Council, TTC）本週正好也在瑞典開會，預料會討論有關AI規範議題。