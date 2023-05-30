美國喬治亞州的沃蓋特核電廠(Vogtle Electric Generating Plant)3號機，終於達到100%滿功率運轉，即將在下個月正式進入商轉。這座核電廠是美國進入21世紀之後，再次建造的大型核電廠，過程相當曲折，包括母公司破產，曾一度認為可能無法完成。但是，它現在再次被視為美國核能復興的開端。

美聯社報導，喬治亞電力公司(Georgia Power Co.)宣布，位於奧古斯塔(Augusta)東南方約20公里的沃蓋特核電廠3號機，已達到1,100百萬瓦的滿功率輸出。這足以為大約 50萬戶家庭和企業供電，也可供電到其他州。

喬治亞電力公司首席執行長葛林尼(Kim Greene)在聲明中表示：「這絕對是令人高興的成就，我們現在正在進行進一步測試，以證明3號機長期穩定運轉。」

「未來幾十年內，核電廠會提供喬治亞州的家戶、企業提供強力、可靠、無碳排放的清潔能源。」

AP1000壓水反應爐原理，構造較前一代壓水爐簡單。(圖/southernnuclear)

比3號機稍晚動工的4號機也已經完成，正在進行最後的無燃料試運轉，接下來將在7月至 10 月期間，開始裝載低濃度燃料，也就是俗稱的「熱測試」，通過之後可在明年逐步拉高功率，實現商業運轉。

沃蓋特核電廠的3號機與4號機，採用的是西屋公司設計的AP1000反應爐，這是一種大功率壓水式反應爐。同時，它們也是美國幾十年來，第一批從頭建造的新反應爐，都是2009年動工，因此被稱為「第一批21世紀的反應爐」，2部機組的計畫成本140億美元，預期在2016年開始發電。

然而，工程僅2年就遇到福島事故，工程擱置下來，再加上美國頁岩氣的有效開發，管線天然氣成本比核電還低，使得2座反應爐一直遭到「必要性」的質疑，也導致西屋電氣核能部門破產。

最終美國能源部出手挽救，認為AP1000反應爐事關美國核能工業的存廢，於是繼續建造，但工程延誤與原料上漲等問題，最終建造成本超過一倍，達到310億美元。而且這還不包括原先承包商西屋公司，在破產後支付的37億美元，把這部分加下去，總支出接近350億美元，約1.06兆台幣。

為了攤平如此高額的建造成本，喬治亞州的 270 萬用電戶都必須幫忙支付，平均各家戶的每月電費會多收3.78 美元(約115.5新台幣)，將反應在7月份的電費帳單。在4號機運轉後，還會再漲電價。

不過，喬治亞州可以開始建低天然氣的發電比例，長遠而言是有利的。