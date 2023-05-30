仁園餐廳表示，老闆娘年事已高，歲月催人，無奈只得宣布熄燈。(圖／取自網路)

在輔仁大學內已經營36年的仁園餐廳，29日突發出公告，表示將在6月16日結束營業，消息一出不論是在校生或校友都難以置信，相當不捨，更有學生難過「漲價也沒關係，拜託別離開」。

仁園餐廳在公告中表示，從最初以「頂呱呱」身分進駐校園，到後來發展出簡餐、麵食，再度現今大家所熟知的自助餐，很榮幸能服務師生36年，但由於老闆娘早已超過退休年齡許久，歲月催人，只得忍痛宣布在今年6月16日畫下30多年來的故事句點。

不少學生看到後無法接受：「以為仁園心園是最屹立不搖」、「哭啊 以後沒有阿姨問一碗半碗了」、「無法想像未來沒有炸地瓜、甜不辣、苦瓜、紅油抄手麵的日子」、「多漲價也沒關係，拜託不要走」、「學生價的店都倒光，然後新開的都很盤」、「誰來告訴我今天是愚人節」、「正欣沒了，現在仁園也要沒了，到底要我吃什麼」、「仁園撐過了疫情，但撐不過歲月」、「我宣布下學期開始，輔大正式成為美食沙漠」，也有校友得知後，決定趕緊在熄燈前回校看一看。