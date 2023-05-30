Let’s see what Anthony Bass is up to on Instagram pic.twitter.com/Ppv4Ubx1S1 — whyjays believer (@JohnnyGiuntaa) May 29, 2023

藍鳥中繼投手貝斯（Anthony Bass）再度捲入爭議事件，不久前他才在飛機上蠻橫地要求空服員幫他清理地板的爆米花，招致外界議論，在這個時候貝斯又主動槓上了火力強大的LGBTQI+團體，加上他在投手丘表現不佳，恐怕會進一步惹惱自家球團。藍鳥隨後發布聲明：「球員個人行為不代表球團立場。」

根據藍鳥的排程，6月第2個周末是年度的「驕傲周」，多倫多主場會舉辦LGBTQI+活動，貝斯卻在個人IG大唱反調：「基於聖經，我相信身為基督徒應該抵制Target和Bud Light，以及任何宣揚相關理念的品牌。我想很多人把這種事歸類到政治問題，或者是他們根本不在乎。」

Target「目標百貨」是美國零售百貨集團，原先抱持反同立場，後來改為大力挺同，跟他們的商業行銷結合在一起。Bud Light是「百威啤酒」家族主力品牌，他們不久前因為找來跨性別網紅Dylan Mulvaney合作宣傳，導致股價一波重挫。

35歲的貝斯先前搭乘聯合航空的飛機，要求空服員幫他清理地上的爆米花殘渣，因為他覺得懷孕的妻子不該彎腰做這種事，事後他在網路抱怨，引起網友議論。貝斯去年73場比賽繳出生涯最佳的1.54自責分率，但是本季登板20場，自責分率被打到4.50，有球迷嘲笑說：「你爆米花吃完了嗎？」「你最好先想辦法命中Target（目標）而不是抵制它。」

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