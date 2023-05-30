43歲大陸氣質女神高圓圓，雖然已是1個孩子的媽，但依舊維持凍齡美貌和纖細身材，近日她和胡歌主演的新片開拍，有網友在街頭捕獲她，而她在無P鏡頭下的真實面貌，也讓網友都驚嘆不已。

高圓圓近日被捕獲和女演員王真兒在街邊拍攝，兩人在片中是閨密，而穿著休閒的高圓圓，頂著一頭飄逸中長髮，露出甜美笑容，而在路人的鏡頭下，她依舊狀態超好，身材也凹凸有致，完全看不出已經43歲。

而有眼尖網友發現，她大笑的時候眼尾有些皺紋，但絲毫不減她的美貌和氣質，紛紛留言大讚「好美，皮膚太好了」、「真的是歲月從不敗美人」、「感覺她不畏懼變老，歲月雖然在她眼角留下了皺紋，卻也同時留下了溫柔」、「這氣質，真的秒殺好多年輕人了」、「依舊好美，自然老去不過於依靠醫美」。

高圓圓和趙又廷結婚9年，育有一女Rhea，家庭生活幸福和樂，之前小倆口在機場被捕獲，一路十指緊扣牽著手，不時邊聊天邊笑，看向對方的眼神藏不住愛意，結婚多年依舊互動如熱戀中的小情侶，讓外界看了都稱羨不已。