台南正副議長涉賄選案，台南地院今天下午二度開準備程序庭，議長邱莉莉等10名被告出庭都否認涉案；邱莉莉、郭再欽、楊志強律師提出勘驗譯文，主張檢方譯文與真實對話內容有出入且口氣表達也不有所不同，必須真實還原；法官林岳葳數度與被告律師針鋒相對，金句連發，「法院不是小白兔」、「有的對話不是語助詞就是髒話，要求勘驗的意義是什麼？」

台南正副議長涉賄選案，檢方今年3月2日偵結起訴正副議長邱莉莉、林志展、前民進黨中執委郭再欽、南市區漁會理事長林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍台南市議員黃麗招、國民黨台南市議員李文俊及李鎮國、李鎮國妻子高玫仙、台南市政府地政局約用人員黃怡萍等10人，今天二度開庭，過程冗長，法官也諭知被告，7、8月將密集開庭審理。

邱莉莉律師今天針對監聽譯文提出聲請勘驗，指邱莉莉與郭再欽對話提到，「上次市議員參選3千萬，這次要花上億元」，對話內容與檢方譯文不符。此外，郭再欽在電話說要「找金主」、「關鍵2、3票在輸贏」，這是在說國民黨李全教、李和順過去的選舉運作方式，非指邱莉莉要找金主，法官則回說，「這看不出來是在討論別人的事！」

邱莉莉當庭也澄清，電話提到「賣傢伙跟他拚了」，這是她跟立委郭國文聯絡時宣示自己參選議長的決心，電話中轉述給郭再欽聽知道而已，並非是起訴書所說，與郭再欽有賄選的謀議，希望能澄清這件事。但檢方與法院對這部分都認為，沒必要勘驗。

邱莉莉律師提出9則監聽譯文要求法官勘驗，法官針對每一段譯文詢問律師「哪些錄音譯文與檢方譯文有出入？檢方認與本案無關部分概用指摘，為什麼需要逐字勘驗？」他也重申，ㄧ則則逐字勘驗實在沒必要，「是要浪費大家時間是不是？」

邱莉莉律師與法官雙方一來一往，近3小時庭訊，約1小時花在這部分的針鋒相對，律師最後同意僅聲請勘驗2段監聽譯文。

楊志強律師也要求勘驗楊志強與郭再欽一段通話譯文，內容為郭再欽對楊志強說「摘掉1、2個議員」，楊志強回覆「這2天來講一下」，單純是朋友敘舊，但檢方解讀為楊要幫郭跟邱，律師強調，楊志強其實與郭信良交情較好，並不是要幫郭跟邱。律師要又提到可調閱圓山公司監視器，去年12月10日、11日郭信良曾造訪楊志強，說明2人中深厚情感，楊不會幫邱拉票。

法官當場也語重心長說，生意人並不是非黑即白，跟兩方交好也很正常，即使說明楊志強與郭信良交情很好，但難道就不會幫邱莉莉嗎？對於楊志強律師提出勘驗，檢方與法官都認為無勘驗必要。