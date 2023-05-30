北市一處路口日前被人目擊一對男女機車雙載，男子坐在後座，左手疑似放在女騎士的褲襠處不斷撫摸，而女騎士的表情則看似相當享受，2人停在路上約8秒，直到女騎士發現變為綠燈才駛離，但男子的手依舊沒離開褲襠，目擊者曝光畫面，網友笑說「在大大的馬路上，挖呀挖呀挖」。

臉書「爆廢公社二館」曝光畫面，一名機車女騎士後座載著一名男子，2人雙載上路，男子的右手疑似放在女子的胸部，左手更直接放在女子褲襠處，左手還疑似有撫摸的動作，而女子表情看似相當享受，不但瞇起眼睛、仰頭、嘴巴微張，就連號誌變為綠燈都不知道，過程約8秒。

曝光畫面中，女子發現綠燈後，才趕緊把雙手放回握把，發動油門離開，而男子的左手甚至未離開女子褲襠上，畫面引發討論；其他網友留言「在小小的花園裡面挖呀挖呀挖」、「現在的年輕人真的很會玩」、「一樣是騎機車，為什麼他們比較好玩」、「手抖很厲害捏」、「請你不要到處摳摳」、「那位女騎士在自我陶醉 忘記綠燈了」、「是在急甚麼」、「在大大的馬路上，挖呀挖呀挖」。

目擊者曝光畫面，影片地點為在台北市桂林路與康定路口，發文說「機車行駛中出現這個行為，有什麼法條可以檢舉嗎？挖呀挖呀挖」，也有網友留言「這要檢舉哪一條」、「這應該不屬於交通違規類，屬於妨害風化」。