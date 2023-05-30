5月30日為「國際抱貓日」這是由美國愛貓人士所提出的節日，節日主旨為希望提醒愛貓人士雖然喵星人們總是傲嬌、高冷，但也不要忘記好好與貓咪們培養感情，但是有些貓貓們不愛抱抱、擼貓，那不妨穿上以貓咪為主角設計的單品，行動展示對於貓咪們的愛意吧。
十分愛貓的MSGM創意總監Massimo Giorgetti ，向來很愛貓咪去年來台時也特別提及「台灣人也愛貓，很可愛。」而過去他也經常以好友所飼養的貓咪為靈感，將「貓」是為品牌經典設計元素之一，有趣的是過往只養狗的Massimo於今年透過Instagram分享自己新收養了兩隻貓咪Naso與Noce、終於晉身「貓奴」的行列。
今年春夏他將小貓咪身影連結本季早春與夏季主題，分別以熱帶海灘般的甜蜜景象與浪漫婚禮的概念，小橘貓和布偶貓在義大利西西里島海灘邊玩耍，亮麗的色彩融合芙蓉花、棕櫚樹與一杯沁涼的Mojito;美短貓則是繫上象徵美好的蝴蝶結，慶祝婚禮與永恆的愛情。背面可愛的標語「Eat, sleep, cats, repeat」令人會心一笑，簡約童趣的設計為夏季增添活潑氣息。
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