章子怡當年憑藉李安執導的武俠電影《臥虎藏龍》揚名全球，近年則將重心擺回家庭，照顧與歌手老公汪峰所生的小孩，過著平安、快樂的生活。近來有一名網友搭乘廉航，幸運與她同機，看似一身隨興的打扮藏著亮點，原來，她所穿的褲子出自高奢品牌，一件要價7200元人民幣(約31087元新台幣)，隨即引起關注。

網友在社群表示搭飛機時，一開始沒認出章子怡就坐在隔壁走道，直到空姐多次找她談話，才反應過來，她當下未上前打擾，章子怡知道被認出後，朝她笑了一笑，毫無巨星的架子，從PO出的照片可見，章子怡頭戴編織草帽，身穿白色襯衫跟藍色牛仔褲，身材相當苗條，而其實她身上的褲子大有來頭。

照片曝光後，一名內行網友點出章子怡所穿的牛仔褲出自某高奢品牌，要價7200元人民幣(約31087元新台幣)，引起其他網友熱議：「什麼！這褲子這麼貴」、「她這2年好愛這個牌子」、「不敢想像這麼貴的褲子，穿起來什麼感覺」、「她一條褲子抵我一個月的工資呢。」

而據了解，章子怡搭的是廉價航空，不過這並非新鮮事，她過去出遊，就被拍到照顧小孩的一幕，打扮多走低調奢華路線，至於化妝部分，她曾接受陸媒專訪表示自己技術不佳、私下很常素顏，因此常觀摩網路上的美妝教學影片，若真要化妝，會請繼女小蘋果幫忙，還稱讚她很有美感，不難看出母女好感情。