蕭煥章主持中央災害應變中心第4次工作會報。（王揚傑攝）

中央災害應變中心副指揮官消防署長蕭煥章今（30日）晚9時主持中央災害應變中心第4次工作會報，指出瑪娃颱風暴風圈中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，緩慢向北移動，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對巴士海峽、台灣東南部及台灣東北部海面構成威脅，基隆北海岸與東部地區附近海面風浪增大，提醒注意強風及長浪， 切勿掉以輕心。

蕭煥章表示，目前瑪娃颱風移動路徑仍處於緩慢北上期間，預估接觸本島機率低，民眾警覺性可能較低，惟本島東部及蘭嶼、綠島等地仍應嚴加戒備強降雨影響，請持續督導地方政府適時調整應變中心開設層級，並針對山區及海域劃設警戒管制區域。另針對颱風可能影響路段提高警戒，依降雨情境對用路人發布道路管制、封閉預警訊息。

此外，今明兩天仍持續受颱風外圍環流影響，呼籲民眾如非必要盡量不要外出活動，避免從事河域、海邊觀浪及水上活動，必要時請協同地方政府採強制勸離以確保安全。