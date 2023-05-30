副總統賴清德近日出席台大座談，談核能政策轉彎引發爭議，連立委曾傳徵召雞排妹、李正皓等也頻遇阻礙。民眾黨台北市議員林珍羽30日在《國民大會》節目強調，賴遇到拐他腳的攔路虎就是蔡英文，不只英系，連正國會都還沒支持他，不讓他發光，斬斷他的路，「不信賴台灣」已慢慢成形。

「有沒有看到，真的『不信賴台灣』奏效了啦！」林珍羽表示，一開始大家都說賴清德好棒，竟然可以讓好幾個好幾任的立委都說，我這次不選連任了，要交給年輕人等等。本來每個人都在喊：我信賴台灣！現在有沒有發現，賴清德出現了一個攔路虎，這攔路虎就是我們蔡英文總統！

林珍羽指出，「不信賴台灣」已經慢慢成形，目的是什麼？是因為信賴台灣整個局勢、擺盤，完全都不符合他們現在黨意的架構，也就是說本來當初配好的，全部都走了樣。賴清德現在的狀況是怎樣？他想要出來執掌，可是蔡英文不給他機會，蔡英文完全就是要斷了他的路。

「還記不記得520那天她說：這一題賴清德你不用回答，聽我說就好了！」林珍羽提到，同時間蔡英文也要樹立她不會跛腳的現象，為什麼？她在520那天說，我們接下來要規劃1+4的計畫，這話一說出來，賴清德只能坐在下面，啞巴吃黃連，笑笑地看這些狀態。

林珍羽直言，說民進黨兩個太陽喬選舉，會不會還太高舉了賴清德一點？其實就是太陽跟月亮之爭，但是對於民進黨來說，現在蔡英文武則天的方式，大家每個人都有分一杯羹的狀態下，賴清德怎麼有機會拉回整個民進黨？「有沒有發現，本來當初喬好的盤，全部通通都變卦了！」

「賴清德為什麼要拉這些非藍的聯盟？」林珍羽強調，就是因為英系、甚至連正國會，也許到現在都還沒有支持他。不覺得賴清德現在真的有一點拐腳了嗎？一開始聲勢多大，我現在要掃黑、學倫、反黑金等等，但最近發生的一件件案件，全部都衝著賴清德來。所以賴清德真的是兩顆太陽嗎？民進黨連讓你發光的機會都沒有，一個一個給你斬掉，所以賴清德真的要注意，英系的反撲正在開始！