台灣青年擔憂役期延長 應曉薇驚爆：這群人也被召集訓練

台灣詐騙集團猖獗，副總統賴清德28日就對於青年關注女性未來是否服兵役指出，「目前沒有規畫」，並解釋，當戰爭不幸發生，主力部隊是職業軍人，義務役軍人是負責守衛基礎設施、在城鄉間進行保護工作，不會前往海陸空戰場。對此，國民黨台北市議員應曉薇30日就表示，「現在台灣有醫護人員系統的協會，也被召集要訓練、集訓，這是非常恐怖的一件事情」，引發討論。

應曉薇30日在中視節目《庶民大頭家》中表示，「我覺得民進黨就是胡說八道，把兩岸關係搞那麼扯，然後再說跟你沒關係，千錯萬錯都是中國大陸的錯，一天到晚要刺激對方」，應曉薇也提到，講到兩岸關係，尤其明確的講到「誰不怕戰爭？」民進黨的挑撥就是很成功，因為講到兩岸戰爭的時候，大家就會開始仇恨中國大陸，「民進黨真的是挑撥我們台灣的政治、世代還有民眾的對立，真的很不應該」。

而回到事實層面，對於賴清德說的主力戰場在職業軍人，義務役只負責在城鄉進行保護，應曉薇更爆出，「現在台灣有醫護人員系統的協會，也被召集要訓練、集訓，這是非常恐怖的一件事情」，雖然應曉薇事後有致電向該單位了解，沒有說跟戰爭有關係，但應曉薇仍直呼，「為什麼民進黨要把台灣導向戰爭的邊緣？真的很不負責任，不把民進黨政府弄掉，台灣永遠不會平安的」。