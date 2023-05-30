小朋友與貓咪互動要注意動作要輕柔。（新北市動保處提供）

貓村認養小棧有許多貓咪等待有緣人來認養。（新北市動保處提供）

傳由愛貓人士發起訂每年5月30日為國際抱貓日，新北市動保處藉今天教導飼主正確的抱貓姿勢，抱貓時將一手置於貓前腳及胸口位置，另一手托住後腿及屁股位置，同時提醒除了提供寵物足夠的食物、水和適當的生活環境，也要及時提供醫療照顧，包括接種疫苗和定期的健康檢查，確保牠們的健康和幸福，終養不棄養，照顧毛寶貝一生。

動保處獸醫師徐喜聖表示，在抱貓時需注意正確的方式，以確保貓咪的安全和舒適，貓咪是敏感的生物，在與牠們互動前必須先觀察牠們的身體語言，如果牠們感到不舒服或緊張，切勿勉強嘗試將貓抱起。如果貓沒有抗拒，可以嘗試輕輕撫摸貓身體側面或下巴。抱貓正確動作，應一手置於貓前腳及胸口位置，另一手托住後腿及屁股位置，讓貓全身都能被穩穩地支撐著，才能讓貓感到安心。

徐喜聖特別提醒，直接從後頸部拎起或直接抓著貓的四肢提起，都是錯誤示範，非常容易傷害到貓咪，更可能因造成貓緊張疼痛而被攻擊。年紀幼小的孩童應該學會輕輕地撫摸貓咪，而不要拍打、拉扯牠們，以免造成貓咪傷害或驚嚇；且不要拉扯貓咪的尾巴，避免貓咪感到痛楚或不舒服，甚至引起貓咪攻擊。

動保處表示，如果想體驗貓咪的魅力，可選擇到以貓咪著名的猴硐貓村遊玩，這裡設立貓村認養小棧，除了推廣正確衛教，也能在工作人員安排下與貓咪互動。民眾如有認養需求，可至新北市各動物之家及認養小棧認養毛寶貝，即能得到專屬白金卡及飼養寵物認證卡各1張，憑卡享有價值近萬元的優惠，包括「免費絕育手術」、「終身免費狂犬病疫苗施打」、「1次內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥」、「免費1年份犬貓核心疫苗施打」、「憑卡至新北市151家動物醫院享有該寵物終身免收掛號費」、「半年內檢診醫療服務及公務獸醫電話諮詢」等。