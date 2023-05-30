現代人注重健康，希望食品不會有太多添加物。近日有網友發現，經典零食「鱈魚香絲」的成分表顯示有24樣內容物，貼文曝光後引發熱議，許多人擔心鱈魚香絲可能有太多添加物，不過有內行人指出，其實鱈魚香絲的成分非常安全又極為單純，很容易被身體代謝，「會擔心的話多喝點水排尿就好了～」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一張鱈魚香絲的背面照片，表示「介紹一下照片後面精彩的故事」；上頭可見成分包括魚漿（含鱈魚）、樹薯澱粉、D-山梨醇液70%（甜味劑）、砂糖、鹽（鹽、氯化鉀、麵粉）、醬油、辣椒粉、L-麩酸鈉、水解蛋白（豬皮明膠、大豆）、甘胺酸、花椒粉、5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、琥珀酸二鈉、DL-胺基丙酸、辣椒膏（樹薯澱粉、紅辣椒萃取物、乙醇、D-山梨醇、脂肪酸蔗糖酯）、乙基麥芽醇。

對此，許多網友紛紛回應，「就『調味料』3個字解壓縮而已」、「看一下茶碗蒸，就會覺得這個其實很天然」、「我就說嘛，根本不該乖乖仔細把成分寫出來，直接寫個香料、調味鹽、改良劑，顧客吃得開心老闆賺得歡心」、「其實我沒有認真注意過後面的元素表耶」。

有內行人則說明，「5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉：肉鮮味；5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉：香菇鮮味，這兩個東西和味素組合起來等於高鮮味精。另外這些都是利用微生物將糖發酵之後純化結晶的產物，其實非常安全成份又極為單純，也很容易被身體代謝，會擔心的話多喝點水排尿就好了～」、「5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉等都是核苷酸類，可增加產品鮮味，但核苷酸經人體代謝後會轉為尿酸，一般人影響不大，但若有痛風等代謝性疾病的民眾需要注意攝取量」。