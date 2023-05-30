迪士尼是許多人的童年回憶，出品的童話改編動畫受到全球各地影迷支持，不過近年因為政治正確因素，迪士尼在電影中加入許多非裔演員，其中電影《小美人魚》由非裔女歌手海莉貝利（Halle Bailey）擔任，選角結果公布後引起反彈聲浪，但還是有許多人力挺，近日上映後更取得多地區的票房冠軍，片中配角「凡妮莎」由23歲女星飾演，漂亮外型受大批網友稱讚，但她卻主動刪除部份留言還封鎖網友。

23歲英國女星潔西卡亞歷山大（jessica alexander）在電影《小美人魚》中飾演「凡妮莎」，女巫烏蘇拉為了拆散愛麗兒與王子，選擇上岸變成人形美女「凡妮莎」阻撓王子，潔西卡在戲中出場時間不多，但憑藉超高顏值讓網友印象深刻，有部份人認為如果潔西卡來演主角可能效果會更好，「覺得反派跟主角選角要對調」、「男主角絕對會被她迷惑」、「這才是心中的美人魚」、「可以選她，然後讓現在這位為她配音」、「這才是美人魚吧」。

類似的言論不止出現在亞洲，有一位網友表示自己被潔西卡封鎖了，因為他留言寫下「妳這麼漂亮、妳才應該演小美人魚」，事後潔西卡刪除網友留言，網友帳號也被封鎖，許多人看到後認為潔西卡力挺同事的行為很棒。潔西卡14歲時開始參加試鏡，她在迪士尼劇集《追夢的佩妮》中飾演反派，她的參演作品中不乏恐怖片，例如《玻璃屋Glasshouse》、《靈體盛宴A Banquet》以及《驚叫汪洋Into the Deep》等等，如今潔西卡雖然沒什麼名氣，但相信未來還會持續交出好作品。