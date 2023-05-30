超商結帳突被搶 吊嘎拖鞋阿伯飛撲壓制好身手

台中市豐原區今晚發生搶案，一名穿著吊嘎的68歲李姓男子在超商櫃台前準備結帳時，突然遭64歲許姓男子搶走皮夾，李男立刻追上前將許嫌壓制在地。警方初步了解，犯嫌疑因缺錢花用而臨時起意劫財，全案依搶奪罪偵辦。
豐原警分局指出，今晚8時20分獲報，豐原區豐勢路二段便利超商有搶奪案發生，立刻派員趕赴現場。
調查指出，一名穿著吊嘎、短褲及拖鞋的李姓男子在超商櫃台前準備結帳時，許姓男子搶趁李男拿皮夾要掏錢之際，突然從超商裡面衝出來，瞬間搶奪其皮夾（現金6000元），李男隨即追出去將許嫌壓制在地。
警方獲報後火速到場逮捕犯嫌，經初步了解，許嫌疑因缺錢花用而臨時起意，搶奪被害人皮夾，全案依搶奪罪偵辦。
豐原警分局長劉其賢呼籲，民眾應小心保管好自身財務，如遇搶奪、強盜案件，應保持冷靜，並記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警並提供線索，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。
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