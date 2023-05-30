野生雜魚呈現開口狀態，初步研判水中溶氧量不足導致魚群死亡。（台中市環保局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梧棲大排上周出現大批魚群暴斃，經水利局派員打撈後，共清除高達2850公斤魚屍，數量驚人，居民疑不肖廠商偷排廢水，環保局為求慎重，已將死魚送毒物試驗所檢驗有無毒性，預計1個月後結果出爐。不過，民眾30日再度反映，近日連道路附近排水溝也淪陷，疾呼還要忍受魚屍惡臭多久？

梧棲大排位於梧棲區中華路、中央路至西濱港埠路區段，1周前出現大量死魚， 環保局當時接獲通報後前往稽查，現場經簡易測試後，並未檢出重金屬，但水體水位偏低，溶氧值為1.9mg／L偏低，而現地活魚有抬頭呼吸狀況，疑溶氧量不足才導致魚群死亡。

此波魚群大量暴斃，經打撈後，清潔隊共清除2850公斤魚屍，數量相當驚人。環保局為求慎重，這次特地將死魚送毒物試驗所，以及水樣送該局環檢科進一步分析，以釐清除除溶氧量不足外，是否有其他原因或毒性造成魚類死亡，預計1個月後結果才會出爐。

不過，居民這幾天發現不僅梧棲大排有死魚，連道路一般水溝也淪陷，零星死魚發出一陣一陣屍臭味，在烈日曝曬下異味四竄，疾呼究竟還要忍受多久？民眾也說，嚴重魚群死亡情況已非首次，每一年都發生，環保局應該積極追查，不能每次都以查無實據結案。

環保局指出，近期已派員加強周遭事業單位排放廢水情形稽核，以及掌握水質恢復情形，並檢測水中溶氧率，大多在3mg／L以下，屬於偏低狀態。由於目前水情處於吃緊情況下，勢必威脅野生雜魚生存環境，這幾天確實有零星死魚再度現蹤，現場死魚已由水利局陸續派工清理，以避免影響周遭環境品質，同時呼籲民眾若發現魚屍，可撥打1999專線通報以利處理。