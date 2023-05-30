總統府30日公布4位大法官提名名單，包括監察院祕書長朱富美、律師尤伯祥等，15位大法官均由總統蔡英文提名，被批綠到出汁，質疑不斷。民進黨籍立委蘇治芬當晚引用雲林地院前法官康樹正臉書文，提到尤伯祥被提名為大法官令人震驚，雲林焚化爐案尤教唆證人偽證，引發熱議。

回應當天公布的大法官提名名單，蘇治芬30日晚間在臉書發文提到，「尤伯祥律師被提名為大法官，令人震驚。雲林焚化爐案，他教唆證人偽證。」她所引用的是雲林地方法院前法官康樹正的文章，該文開頭便強調，這是一位大律師涉有串證之虞？1. 事先接獨(觸)，2. 筆記本有問有答，而且是一問一答，和備忘錄不同。3. 詰問內容和筆記本記載相同。他直言：因為重要才公諸於世。

康樹正貼出雲林地院94年訴字44號刑事判決，判決書記載如下：

(七)、證人丙○○具結作證，所為證言，係事前與被告天○○ 勾串，而為虛偽之供述，不得作為有利於被告之證據：

1.證人丙○○係天○○的配偶，於作證前經審判長告知：妳和天○○是夫妻關係，依照法律規定你可以拒絕作證，但是假設妳不拒絕作證而要作證的話，妳要和一般的證人一樣要具結，擔保你說的話實在，如果有說謊，也要和一般證人一樣，要受偽證罪的處罰，你瞭解嗎？妳今天是否願意作證？證人回答：我瞭解，我要作證。於是審判長又告以另外依照刑事訴訟法第181條規定，根據其他的證人陳述，妳可能涉嫌背信，審判長必須要告訴妳，依照刑事訴訟法第181條的規定，證人恐因陳述致自己受刑事訴追處罰之虞者，就該部分可以拒絕證言，也就是說可以選擇回答或不回答，但拒絕回答時，必須具結釋明，經過審判長同意，是否瞭解？證人回答：大概吧。審判長再次告知證人丙○○得以拒絕證言等相關規定，詢問證人是否願意作證？證人回答：我願意作證。審判長告知證人具結義務及偽證處罰命朗讀結文後具結。此時檢察官發現證人桌上放一本筆記簿，請求證人收下此筆記本，檢察官懷疑那是問答集。審判長命證人交出該筆記本，檢閱後發現筆記簿確實記載作證的內容，告知先由審判長保管。問證人筆記本記載這些作何事？證人回答：這是我之前在回想，我怕時間點記錯，準備在審判庭回答。「辯護人說明該筆記簿辯護人看過」，依律師法規定，辯護人有協助發現真實的義務，「而事先與證人接觸過」，但是未要求證人把它帶到法庭，是證人怕自己忘掉，所以拿來看。審判長再次告知證人：雖然你們是夫妻關係，只要坐上證言臺，還是會受到的處罰後，命證人具結在結文上簽名後，由辯護人主詰問證人丙○○。（審卷4 第27~28 頁）。