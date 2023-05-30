晶片大廠輝達（NVIDIA）市值在30日美股早盤突破一兆美元，成為首家進入「兆元俱樂部」的晶片製造商，而全球排名第二的晶片製造商台積電，市值約5350億美元。前立委蔡正元分析，台積電到美國設廠後拿不到補助還要接受一堆條件，也無法接華為訂單、不能銷往中國，僅能乖乖為輝達代工，而輝達很清楚中國大陸才是晶片最大的市場，其中的利潤自然就被輝達賺走，台積電也就淪為「童養媳」，市值輸給輝達也很正常。

據《路透社》報導，搭上人工智慧(AI)的熱潮，輝達的市值已突破1兆美元，也帶動AI和晶片製造商的股價上漲；而輝達創辦人黃仁勳近日在外媒的專訪中說，「理論上，在台灣以外的地方製造晶片是可行的，但中國市場是無法被取代的」，也引發熱議。

蔡正元30日在《盧秀芳辣晚報》節目中指出，輝達是晶片設計廠，設計出的晶片，可以交給台積電或是韓、美各自扶持的三星、英特爾製造；而同樣被美國政府邀請設廠，三星堅持要先給補助才願赴美設廠，但台灣政府卻是把台積電直接送到美國，3、400億美元砸下去設廠，結果美國政府的補助都還沒拿到，還要接受一系列條件，包括提供商業和技術資料、賺的錢要分給美國、未來十年不能在中國設廠等等。

蔡正元形容，台積電這種處境就像是養女，或說是「童養媳」，台積電的市值會被輝達超過去也很正常，因為把錢都丟到不該丟的地方，也沒辦法回收。

對於輝達有望成台積電美國廠的首批客戶，蔡正元說，輝達可以有效利用台積電，不管台積電在美國、日本、台灣還是歐洲設廠，都可以下單，但問題在於，這批晶片是輝達的晶片而不是台積電的晶片，其中的價差、利潤也是讓輝達賺走。

蔡正元直言，輝達很清楚晶片要賣給誰最賺錢，就是中國，不能說黃仁勳專訪說的那句話是不愛台灣，但中國大陸的市場才是科技產業的前途，這已經是華爾街的共識，不只是黃仁勳的個人想法。

蔡正元說，華盛頓限制台積電不能幫華為代工，少了一大客戶，台積電就只能乖乖給輝達代工，輝達也藉此拿到便宜的代工費用，賣到中國大陸賺取更多利潤，再去投資更多新產品。他提到，輝達也被美國商務部祭出的一系列晶片禁令影響，無法銷往中國，但輝達直接設計一款符合中國市場要求、又不違反美國禁令的新產品，這一點非常厲害。