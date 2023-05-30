豐田汽車30日公布4月全球產量年增13.8％至78.8萬台，創下歷年4月最高紀錄，反映疫情過後各地需求回溫且晶片缺貨問題改善。豐田4月日本產量成長12.2％至27.3萬台，主要是國內需求旺盛所致。4月海外產量成長14.7％至51.5萬台，創下新高紀錄。4月豐田全球銷售量成長4.9％，其中日本銷售量成長21.5％。