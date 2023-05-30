泰國皇家空軍表示，向美國提出的F-35戰機的申購案，遭到美方的拒絕。理由是泰國的部分軟硬體條件無法滿足。美國建議泰國可以改採購升級版4代機，比如F-16 Block70(俗稱F-16V)或是F-15EX。

警報5(Alert 5)報導，F-35 以先進的性能、雷達隱身特性而聞名，專門出售給美國在亞太地區最重要的盟友，已獲得F-35的國家包括澳洲、日本、韓國和新加坡。理論上泰國應該也是，因為該國在2003年，被美國指定為「主要的非北約盟國」。

泰國從1975年開始操作F-5E。(圖/泰國空軍)

泰國空軍目前的現役戰機有F-5E、F-16AM(Block 15型經過MLU升級)，以及瑞典的JAS-39C。中F-5E已使用超過40年， F-16也操作了超過30年。

泰國軍方已撥出 4億美元，來更新他們戰機隊伍，計畫購買8架F-35A戰機來取代。

然而，美國認為，購買F-35戰機需要大約 10年的前期培訓，包括更高級的基礎設施、培訓計劃和安全系統，以適應 F-35相當獨特的操作特性。此外，F-35A的後勤、庫存和管理系統，與F-16有很大的差異，幾乎無法共享基礎設施。

美國建議泰國可以改買F15EX，同樣可以滿足泰國的防衛需求。(圖/波音)

做為彌補，美國提出了替代方案，建議採購其4代戰機的升級版本，包括F-16 Block70「蝰蛇」和F-15EX「鷹2式」。這些次一等戰機的交付速度較快，也仍然滿足泰國的空防作戰要求。

泰國國會已通過4架 F-35A戰機的預算，現在申購案被美方正式拒絕，這筆預算將還回國會，重新編列。

泰國的替代方案不一定會遵照美國的想法，他們可能改向瑞典購買JAS-39E/F，目前泰國空軍就有12架JAS-39C/D型，並且表現良好，曾經在中泰聯合演習時，大比分擊敗中共的Su-27。但不幸的是，之前在演訓期間損失了1架，剩11架。