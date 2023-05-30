「魔獸」霍華德(Dwight Howard)今(30日)晚現身桃園國際機場，將搭乘11點55分的班機返回美國。現場也吸引眾多粉絲到場給予支持，而霍華德見此場面也難掩激動的心情，流下熱淚。

曾為知名NBA球星的霍華德，今晚搭機離台，現場有不少粉絲前往為他送機，而他也展現親民作風，面對粉絲們簽名、合照的要求都來者不拒，也分送出許多小禮物，更甚之還抱起一位小朋友「親吻」。

霍華德熱情地幫粉絲簽名。(圖／翻攝畫面)

此外，由於霍華德與雲豹尚未續約，有不少粉絲也相當好奇他下個賽季是否會再度前來台灣打球。而被問及此事時，霍華德回應，「好問題，我還不知道。」為現場的粉絲們留下懸念。

事實上，霍華德去年11月加盟桃園永豐雲豹隊後，在台灣掀起一陣魔獸旋風，創下台灣職業籃球單場最高一萬五千人進場人數，更在20場的出賽中，寫下6次雙20紀錄，尤其下半季3月5日踢館特攻，更攻下鬼神般數據的30分、31籃板，霸氣創下聯盟個人單場最高籃板紀錄，戰績十分亮眼。