動力科技(6591)以「Beyond Limits, Beyond Today 動力無限」理念，參展台北國際電腦展(2023 COMPUTEX Taipei)，大秀公司多年來布局於散熱風扇領域所累積的研發實力和創新產品，除以占公司營收比重達八成以上的電競散熱風扇為展示核心之外，也同步大秀公司多元產業布局的成果，包括應用於5G工控、以及車載相關散熱風扇產品，並以IP68風扇為展出亮點代表。

電競市場傳雜音，根據專業遊戲和電競研究機構Newzoo報告指出，2022年全球遊戲市場規模受到大環境負面因子的干擾，較2021年度減少5.1％、達1,829億美元，即便如此，仍看好未來全球遊戲市場規模成長前景，預期2020年將以年複合成長率2.9％緩步成長至2025年的2,064億美元。

全球景氣仍籠罩在通貨膨脹、終端需求低迷、品牌廠商去庫存等負面雜音干擾，致動力科技營運隨著主要電競產業客戶拉貨需求減緩而有波動的情形，為克服困境，動力科技特別以「動力無限」作為參展理念，許文昉表示，只有回歸強化企業韌性，超越極限，才能在市場中脫穎而出，換言之，「動力無限」不僅是動力科技的參展理念，更是信念和行動指南，激勵著研發團隊通過不斷挑戰傳統思維，突破技術限制，尋找更高效、更可靠、更智能的解決方案，以滿足客戶不斷變化的需求。

動力科技近幾年積極佈局多元產業，從5G工控，跨足車載相關散熱風扇產品，並在台北國際電腦展中推出秘密武器IP68風扇，許文昉透露，動力科技透過IP68風扇切入包括工控、通訊、車載等產業領域，隨著專案進度一如預期展開，有望在2024年完成驗證，成為明年業績的成長動能。