根據數據供應商Dealogic資料，依募資額來看，東南亞最大經濟體印尼，現已躍居全球第四大IPO市場，僅落在中國、美國及阿拉伯聯合大公國之後。

而印尼IPO活躍的程度，更是自1995年來首度超越長期為IPO熱門地的香港，也超車印度、南韓、日本等主要經濟體。

Dealogic亞洲股票資本市場分析師佩里斯‧李（Perris Lee）指出，今年迄今印尼IPO金額達21億美元，直逼去年一整年的總額22億美元，而印尼今年至少有5件大型IPO案。

該分析師說：「這很不尋常，今年可能是印尼IPO市場有史以來最好的一年。」

印尼今年IPO的成績亮眼，多少歸因於其他IPO市場表現黯淡。過去一年利率走升推高資金成本，投資人紛紛從股市撤退。 佩里斯‧李提到，美國這個全球規模最大的IPO市場，過於依賴對利率敏感的科技業而受創。至於香港，則是受估值欠佳及嚴格防疫後遺症所拖累。

印尼今年在IPO有強勢表現，歸功於其基本面優勢。今年掛牌上市的印尼企業，大多是搭上去年大宗商品價格大漲順風車的金屬製造商。

全球的鎳礦蘊藏量，印尼就占了近四分之一，只有原物料大國澳洲比得上，印尼還坐擁豐富的鈷礦和銅礦礦藏。鎳鈷銅三種金屬皆用於生產電動車電池，銅是太陽能板的關鍵原料，而鈷在製作風力發電機用的磁鐵不可或缺。

印尼鎳礦公司Harita Nickel甫於今年4月在雅加達股市掛牌，籌資6.6億美元，為印尼今年來最大宗IPO案，Dealogic資料顯示，該公司自上市以來股價飆漲29％。開採金礦和銅礦的Amman Mineral International準備在今年稍晚上市，目標籌資10億美元。