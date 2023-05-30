敲定債限協議後，美國總統拜登與共和黨籍眾院議長麥卡錫皆有信心能爭取到足夠票數，讓提高債限法案表決通過，但該法案30日得先過眾院程序委員會（House Rules Committee）這一關。

眾院程序委員會預定美東時間30日下午3時，審核厚達99頁的提高舉債上限法案，完成此程序才能送交參眾兩院表決。

不過程序委員會中2名共和黨保守派成員，德州眾議員羅伊（Chip Roy）及南卡羅來納州眾議員諾曼（Ralph Norman），已放話反對債限協議。該委員會由9名共和黨議員與4名民主黨議員組成。

拜登和麥卡錫雖突破僵局達成債限協議，兩黨內部仍有異議。共和黨強硬派不滿聯邦支出刪減不夠多，民主黨進步派則指控政府支出限制過頭。

美國政府提高債限恐因兩黨的反對雜音萌生變數，但財長葉倫日前提醒，聯邦政府恐怕6月5日就資金耗盡難逃違約。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國財政部的現金水位告急，最新聯邦數據顯示，截至5月25日只剩388億美元。5月稍早財政部尚有2,000億美元資金，如今已逼近最低水位300億美元。

而彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）的前31大富豪，個個身家都比美國政府雄厚。

高居全球首富的法國奢侈品巨頭LVMH集團執行長阿爾諾，資產淨值估計達1,930億美元。特斯拉執行長馬斯克身價有1,850美元，亞馬遜創辦人貝佐斯的身家為1,440億美元。

比美國財政部還有錢的31名富豪，還包括戴爾電腦創辦人戴爾、股神巴菲特、臉書母公司Meta執行長祖克伯。