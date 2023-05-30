今年「漢光39號演習」分別於5月15至19日實施「電腦輔助指揮所演習」，及7月24至28日進行「實兵演練」。對此，退役中將帥化民30日就表示，「老百姓怎麼會安心，稍微有點軍事常識的都知道無效，只不過是讓戰爭時續延長久一點，這樣換到的不是中華民國的利益，是美國的利益」，引發討論。

帥化民30日在中天節目《頭條開講》中表示，「老百姓怎麼會安心，這種搞法，稍微有點軍事常識的都知道無效，只是憑空填了很多人命進去當炮灰，只不過是讓戰爭時續延長久一點」，帥化民坦言，「但是久一點能夠換到什麼東西？換到自己的房屋殘破、家人被殺、親友被犧牲，你換到的不是中華民國的利益，是美國的利益，這樣值得嗎？台灣老百姓也不傻，這個戰爭牌，民進黨要打的話，已經在上一次縣市選舉的時候受到影響了，老百姓很現實的，本來不需要有戰爭的，你讓我上戰場了」。

帥化民更接著說，「現在最糟糕的就是，全世界說這個炸藥戰爭危險在台灣，但信管是台灣、戰場是台灣，引爆這個戰爭是台灣，你民進黨附和美國去戳中國大陸，等到對岸忍耐不住就把你吃掉了」，最後帥化民強調，「不管國民黨還民進黨執政，信管不能由台灣來點發，都說備戰就可以避戰，但打的是你台灣，不是美國」。