台灣彩券依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權，30日通過盈餘分配以及法定盈餘公司分配案，每股分別可以配發14.75145540元及1.63905062元。

台灣彩券秉持企業公民理念，善盡社會責任，協助培育優秀人才，30日董事會通過捐贈新臺幣3,028萬2,500元給中信學校財團法人中信金融管理學院，台彩公告指出，112年捐贈獎助學金以學校實際需求金額為準。另再捐贈新臺幣1,132.2萬元給財團法人中國信託反毒教育基金會。