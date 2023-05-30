台中觀光躍上國際舞台！長年深耕台中市與日本名古屋市藝術交流的西川流日本舞踊台灣支部長西川淑敏（本名林淑敏），今（30）日榮獲名古屋市政府頒發「名古屋觀光文化交流特命大使」，獲得台中市政府與名古屋市政府的肯定。西川淑敏表示，期望藉由擔任名古屋觀光文化交流特命大使的契機和使命，促進兩市攜手合作共同推動雙方觀光文化產業發展，進一步加深台日藝術交流，將台中的觀光亮點傳遞至國際。

西川淑敏身為台中土生土長的在地人，秉持「以西川流日本舞踊藝術為靈感，以台灣文化為情感歸宿」的理念，長期協助台中市政府推動藝文觀光盛事，積極參與台中國際踩舞嘉年華、台中谷關好湯溫泉祭、2020台灣燈會、林懋陽故居一德洋樓保溫計畫等多項城市重點活動，透過多元藝術體驗和巡演，以視覺、聽覺、和表演藝術讓遊客感受台中獨特文化風情與城市魅力。

此外，西川淑敏亦為中市大型年度藝文盛事「鈴蘭通散步納涼會」的共同發起人、共同主辦單位、首席開幕表演團隊，自2019年起，每年引領西川流日本舞踊專業表演團隊與上萬名遊客踩街遊行，更於台中疫情逐步解封後，舉辦首場全台第一個戶外封街日式藝術祭典「鈴蘭通西川祭」，力求發起並串聯台灣與日本的國際文化觀光交流，成功帶動台中城市及區域觀光經濟蓬勃發展，受到在地店家和市民的熱烈迴響。

「西川流日本舞踊」是日本舞踊最古老的百年大流派，擁有超過300年的深厚歷史，曾任中台灣觀光推動委員會顧問以及多年台中市舞蹈藝術推廣協會常務理事的西川淑敏，作為台灣西川流師範第一人，在舞蹈藝術與觀光領域擁有豐富的經驗和成就，並榮獲中華民國舞蹈協會飛鳳獎舞蹈服裝設計獎、國立台灣藝術大學傑出校友獎。2017年於台中市創立全台第一座融合日本傳統藝術與台灣當代文化的美學品牌「西川淑敏舞踊知家」，秉持理念一步一腳印深根台中，推動在地文化與日本傳統藝術的多元結合。

西川淑敏表示，很榮幸獲得名古屋觀光文化交流特命大使的殊榮，台中市與名古屋市自於2019年簽訂「觀光友好城市協定」以來，雙方一直保持著密切聯繫與友好情誼，這項榮譽不僅是對她個人的肯定，更象徵著台中市與名古屋市之間深厚且富有創意的文化特質。

她強調，未來將繼續懷以藝術、舞蹈、文化的志業豐潤台灣這塊土地，期盼透過西川流百年藝術與台中在地文化的結合並走入日常，創造「優雅、健康、快樂」的多元藝術體驗，讓更多人認識川流之間、千城萬化的台中魅力。

歡迎市民朋友踴躍參加9月份的「台中國際踩舞嘉年華」及10月21日台中年度藝文盛典「鈴蘭通散步納涼會」，現場集結大型變裝踩街遊行、趣味日本文化體驗、台灣在地文創市集、多元藝術表演團隊、大墩鈴蘭通啤酒節等豐富活動，邀請市民及外縣市的朋友共襄盛舉。更多相關資訊及活動情報，可至西川淑敏舞踊知家臉書粉絲專頁查詢。