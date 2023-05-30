2局打完就落後7分的中信兄弟展現韌性，3局靠著張志豪2分炮在內先追回5分，5局再添4分追平，兩隊9比9局面直到延長賽11局，最終「黃衫軍」靠著張志豪再見保送，以10比9擊敗樂天桃猿，中止近期3連敗。

在象魔力本季提前報銷的情況下，兄弟急需新洋投補上戰力，找來新洋投金安，結果他中職初登板僅投1.1局，被敲8安包含1轟、狂失7分被打退場，但靠著打線火力支援躲過敗投。

兄弟在3局下展開反攻，靠著張志豪2分炮在內單局先追5分，雖然4局上再掉2分，5局下「黃衫軍」攻勢再起，岳政華、詹子賢、周思齊、張志豪連續4支安打把桃猿先發投手雷法打退場，單局攻下4分追平。

平手局面在11局有了變化，11局下面對陳禹勳，王威晨率先敲安並靠推進攻佔得點圈，詹子賢獲故意四壞，兄弟換上福來喜代打敲安形成滿壘，張志豪獲得再見保送，以1分差氣走桃猿。

總教練彭政閔表示，能夠上演大逆轉對近期戰績較低迷的球隊士氣有大幫助，「球員都一直堅持著，他們堅持著想要贏球的精神，讓我非常感動，可說是精神可嘉。」

「恰總」認為，金安雖然「開箱」遭到KO，但他是盡力去準備這場比賽，「結果不好我相信他自己更自責，會更盡力去面對下一場比賽。」他也提到，後援投手踩住煞車沒讓分差持續擴大是另一贏球關鍵，「像是小黑（吳俊偉）、（呂）彥青把後面4局吃下來，辛苦他們了。」

最後彭政閔主動提及此役演出多次美技守備、獲選單場MVP的江坤宇，「他守下太多球，如果沒有他我們也沒有機會，這也看得出他在球隊中的重要性，你們沒投他我也會投他。」