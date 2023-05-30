戴姆勒卡車與豐田將共同投資新公司，並在研發氫能與自動駕駛等新穎技術方面展開合作。預計2024年首季正式簽訂具約束力的協議，並在明年底前完成合併。
戴姆勒卡車與豐田在新公司的股權均等，且外部股東也將持有「大量股份」。關於交易規模、具體細節與新公司經營結構等問題將於未來18個月內進行討論。
戴姆勒卡車（Daimler Truck）與豐田汽車（Toyota Motor）30日宣布達成不具約束力的協議，雙方旗下的日本卡車事業將合併，藉此提升市場競爭力。 根據四家公司簽署的合作備忘錄（MOU）顯示，豐田子公司日野汽車（Hino Motors）與戴姆勒旗下事業三菱扶桑卡客車（Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp.，MFTBC），將合併在一家控股公司之下。新公司將於東京證交所的主要市場（Prime Market）掛牌。
戴姆勒卡車與豐田將共同投資新公司，並在研發氫能與自動駕駛等新穎技術方面展開合作。預計2024年首季正式簽訂具約束力的協議，並在明年底前完成合併。
戴姆勒卡車與豐田在新公司的股權均等，且外部股東也將持有「大量股份」。關於交易規模、具體細節與新公司經營結構等問題將於未來18個月內進行討論。
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