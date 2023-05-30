戴姆勒卡車與豐田將共同投資新公司，並在研發氫能與自動駕駛等新穎技術方面展開合作。預計2024年首季正式簽訂具約束力的協議，並在明年底前完成合併。

戴姆勒卡車與豐田在新公司的股權均等，且外部股東也將持有「大量股份」。關於交易規模、具體細節與新公司經營結構等問題將於未來18個月內進行討論。