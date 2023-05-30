順德（2351）30日股東常會通過發放每股股息3.2元，順德副總陳朝興表示，車用電子產品營運一直都不錯，且日系車用電子客戶今年第二、三季訂單，還是往上提高。尤其，車用電子產品報價，公司依個別產品宣布漲價。不過，因大陸消費性電子客戶訂單表現比較差，順德希望今年全年營運目標，力拚持平或小幅成長。

至於產品售價，因消費電子產品需求不振，順德今年消費性電子產品售價持平，但車用電子產品，會依個別產品宣布漲價。例如，特殊性產品或客製化產品，都有漲價。其中，車用產品中，客製化產品占比，至少二成。

順德今年度資本支出，將用於電鍍後段製程設備的汰換投資，由於南投新廠主要是電鍍製程，目前公司正在安裝設備，預計今年第三、四季之後，南投新廠可全廠完成。陳朝興說，南投新廠工期有點延遲，主因是遇到建築缺工等問題，至於新廠營運配置，二成製程做電鍍製程；另也做後段包裝類作業。

順德去年度合併營收117.24億元，稅後純益逾9.4億元，EPS5.16元，創歷史新高，公司今年主攻高價值產品，加上內部節省成本，期望今年度EPS力拚5元的水準。

面對2023年營運，順德董事長陳朝雄表示，全球經濟隨著解封與開放，長、短料與供應瓶頸陸續改善，但升息、戰爭與地緣政治風險，雖有助於加速新能源應用與需求，卻讓通膨維持高檔。

陳朝雄說，順德的客戶投資於新能源、工控及車用等領域發展，所帶來功率半導體技術精進及需求遞增的趨勢，順德將落實ESG領域的經營，並持續擴增南投新廠產值、精進效率與降低能耗，期以達成提升公司經營價值與滿足產業需求。

陳朝興透露，目前客戶還在消化庫存，所以，公司消費性電子產品營運，還沒有回復，預計第三季末可回溫。 順德今年整體第二季營運表現，與第一季差不多，今年第三季營運持平，整體營運還沒有看到往上的跡象，但第四季整體營運表現會上來，順德希望今年全年營運目標，力拚持平或小幅成長。

陳朝雄說，旗下電子事業，除供應上述各產業領域需求，更以價值創造來與客戶協同研發與量產SiC Module、MOSFET及IGBT等Power模組應用領域的新品，藉由智慧製造與製程改善，來優化成本，以持續引領導線架產業的升級與發展。