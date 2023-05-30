鈺齊-KY（9802）去年度EPS18.1元，締造歷史獲利新高，去年上半年及下半年每股配息1.2元及6元，合計每股配息7.2元。鈺齊董事長林文智30日在股東常會表示，公司旗下各產區將持續執行產能擴增計畫，並宣布將正式啟動印尼新廠建廠計畫。

鈺齊去年5月旗下子公司「加和企業公司」，對其子公司印尼的「PT. SUN BRIGHT LESTARI」增資案，金額為1,700萬美元，以因應營運需求擴建產能。

鈺齊在獲利能力持續精進及集團整體經營管理綜效展現下，2022年度合併營收241.81億元，年增55.56％，稅後純益33.96億元，年增186.51％，EPS18.1元，締造歷史獲利新高。

鈺齊2022年上半年度每股配息1.2元，已於今年4月19日發放；2022年下半年度每股配息6元，除息基準日及發放日，由董事會授權董事長為之。

另鈺齊2022年度各國生產基地產值比重，中國、越南及柬埔寨占比，分別為28.02％、50.69％，及21.29％。為因應將來量產訂單需求，各區將持續執行產能擴增計畫，也將正式啟動印尼新廠建廠計畫。

鈺齊關於銷售地區（品牌客戶指定目的地）營收占比，歐美地區仍是主要銷售重點。其中，大歐洲營收占比48.24％，大美洲市場占比41％；另公司量產代工家數已逾50家，其中，前三大占比逾三成，前十大占比近八成，前二十大則逾九成。

鈺齊已實質展現廠區多元分布、銷售地區分散，且涵蓋全球、產品組合優化等多項經營管理綜效。而鈺齊在產能擴增的同時，也將持續推行各項軟硬體生產設備的汰舊換新與整合升級、強化資通安全防護及內控管理機制，並加強推動各廠區生產動線的整併、優化及積極提高各項研發投入，藉以持續拉升公司智能生產布局。

至於未來營運展望與策略發展方向，鈺齊表示，回顧過去幾年國際情勢，雖歷經中美貿易戰、全球新冠疫情衝擊、地緣政經情勢波動，及通膨急升疑慮等諸多外部挑戰，然鈺齊經營團隊持續樂觀看待戶外休閒產業的中長期發展趨勢，並始終深信「危機就是轉機」，故產能擴增腳步未曾停歇。

鈺齊自2018年至今的短短五年間，資本性投資金額累計已將近四個股本，高達72億元，經營團隊將專注深耕本業經營，持續執行產能擴增計劃、生產基地多元分散，及量產品牌差異化等重要經營策略主軸，在持續優化多品牌開發策略，及少量多樣的彈性機動接單模式下，加上近幾年的集團產能擴增有成，集團整體開發能力及產銷規模，已顯著提升。