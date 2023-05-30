從2局打完落後7分到最後在延長賽11局贏球，中信兄弟游擊手江坤宇在比賽後段屢屢上演美技成為最大關鍵，總教練彭政閔賽後主動提起，並說：「若你們（媒體）沒投他，我也會投他（MVP）。」江坤宇聽聞後先感謝「恰哥」並說：「隊友都很辛苦，所以那1分更不能掉。」

兄弟先發投手金安中職初登板表現不理想，僅投1.1局狂失7分退場，但兄弟先在3局下追回5分，5局再添4分追平，比賽後段桃猿雖有攻勢但總是功虧一簣，江坤宇2次關鍵守備化解對方攻勢。

江坤宇表示，因為牛棚投手投的很辛苦，隊友也努力把分數打回來，自己也不想要讓球隊再失分，所以更要盡全力把球守下來。

今天是澄清湖棒球場整修後首場比賽，江坤宇認為場地確實有比之前改善許多，讓球員能更大膽在場上防守，讓他能夠上演各種「柯基撲」；除了守備端有表現，江坤宇在5局敲出二壘打，達成生涯400安里程碑，以22歲又330天寫隊史第2年輕紀錄。

江坤宇表示，上周比賽結束後就有注意到自己只差1支，「有在期待，希望能盡快跨過400。」從落後7分到最後逆轉，他也認為很神奇，「大家都沒有放棄，一直串連，大家很團結，把比賽逆轉過來。」

而另一地的台南比賽，統一獅以6比5擊敗富邦悍將，奪下5連勝也穩坐上半季龍頭位置，好友林靖凱獲選單場MVP，江坤宇「隔空放閃」，對著鏡頭比出手指愛心：「恭喜他！」