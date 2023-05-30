紅髮女網紅涉妨害風化遭台中警帶回，而被帶回的畫面也曝光了。

今(30)晚間在網路上流傳1段影片，影片內有名紅髮女子遭員警帶走，疑似是涉嫌「露點攬客」的E奶女網紅張姓女子，經台中市第二分局證實，該畫面確實是員警昨(29)日晚間，前往連鎖飲料店將張姓女子帶回偵辦的畫面；畫面中張女不知什麼原因，在上警車前，突然停下腳步回頭望了店內。

昨(29)日台中市第二分局前往1間連鎖飲料店，將1名26歲張姓女子帶回偵訊，訊後警方也依妨害風化罪送辦，張女因在推特傳上與男性友人做出接吻、撫摸等動作，並宣稱「說通關密語打卡摸奶」、「來買飲料記得講『找小芸』會有福利」，遭到警方盯上。

而遭逮張女則辯稱辯稱和飲料店老闆只是朋友，自己是在飲料店樓上開工作室，照片中男主角是她的「粉絲」，否認有發生性行為，而照片僅發在私人推特帳號，不清楚會從哪裡流出，也補知到傳到網路上是違法行為。

台中市第二分局表示，張女涉嫌於社群推特散播不雅圖片，已有公然猥褻之嫌，訊後也將張女依妨害風化罪「散布猥褻影像」函送法辦，依法可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

另外，張女被2名員警帶回的畫面也流出，從畫面中可見，穿著清涼染著一頭鮮紅色頭髮的女子，遭2名員警從連鎖飲料店內帶出，而要上警車前一刻，該女子不明原因還回頭看了一下店內，這段影片也被警方證實，確實是員警前往該連鎖飲料店，將涉案張女帶回警局過程。