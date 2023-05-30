日前宣布將於經濟艙加設全球首創「舒眠艙」（Skynest）、預計今年9月開賣的紐西蘭航空又有新動作。外媒報導，6月1日起至7月2日，自紐西蘭北島奧克蘭國際機場（Auckland International Airport）出發的國際航班旅客，將獲邀參加一項特別的調查活動：登機之前量體重。這項計畫此前已在紐航國內線執行。

綜合歐洲新聞台（Euro News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐西蘭航空公司（Air New Zealand）表示，這項計畫是出於紐西蘭民航局要求而執行。地勤會請旅客視個人意願在登機之前連同隨身行李分別過磅，以協助航空公司收集載重數據與航機重量分配情形。紐航是紐西蘭的國營航空公司。

紐航載重控制改善專員詹使斯（Alastair James）透過聲明表示：「本公司會針對所有上機的人事物測量重量，從貨物、機上餐點到手提行李都包括在內。」這項計畫要調查的是乘客、機組員、機艙行李的平均重量。

紐西蘭航空國際線旅客在奧克蘭機場可根據個人意願參加這項體重數據收集計畫。

不過，個人體重算是隱私，並非人人都願意讓體重數字曝光。為此，紐航表示，所有旅客的體重數據採匿名方式收集。旅客在機場櫃檯完成報到之後，登機門外的地勤人員會詢問旅客是否站上磅秤，願意配合者，體重數字直接傳送到調查資料庫，而且不會顯示在磅秤螢幕上。手提行李也有專用的磅秤。

詹姆士說，紐航保證，機場任何地點都看不到乘客的體重數字，「誰都看不到的，就連我們也看不到，匿名到底」。詹姆士強調，這項計畫簡單易行，而且採自願性質實施，不會強迫旅客執行，願意過磅的旅客等於協助紐航提供安全有效率的航程。

紐西蘭航空以奧克蘭機場為基地，國際線旅客體重數據收集計畫也在此實施。（資料照／美聯社）

這並非紐西蘭航空第一次要求旅客登機前量體重。國內線早在2021年就做過同樣的數據調查。國際線的執行時機則因新冠肺炎疫情而延後。

這項特別的數據調查計畫會針對特定航班執行，預估要收集逾1萬名乘客的體重數字。紐西蘭航空執飛奧克蘭往返美國紐約甘迺迪機場的航班，去程飛行時間長達17小時，這條全世界航程最長航線之一的旅客也在受邀參與「過磅」計畫之列。

詹姆士說明，對於機師而言，了解飛機的載重量、掌握航機平衡是很重要的事，這也與預先估算油料使用量大有關係。各大航空公司現行做法是以平均體重推估全機旅客總重量，紐西蘭民航局這項計畫則是利用實際秤重結果觀察平均值是否有變。目前推估旅客體重使用的平均數字為每人88公斤，男性、女性平均體重推估值則各為93公斤、75公斤。如果能夠更精確掌握全機人員重量，有助於降低飛機的碳排量。