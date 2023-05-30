日前宣布將於經濟艙加設全球首創「舒眠艙」（Skynest）、預計今年9月開賣的紐西蘭航空又有新動作。外媒報導，6月1日起至7月2日，自紐西蘭北島奧克蘭國際機場（Auckland International Airport）出發的國際航班旅客，將獲邀參加一項特別的調查活動：登機之前量體重。這項計畫此前已在紐航國內線執行。
綜合歐洲新聞台（Euro News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐西蘭航空公司（Air New Zealand）表示，這項計畫是出於紐西蘭民航局要求而執行。地勤會請旅客視個人意願在登機之前連同隨身行李分別過磅，以協助航空公司收集載重數據與航機重量分配情形。紐航是紐西蘭的國營航空公司。
紐航載重控制改善專員詹使斯（Alastair James）透過聲明表示：「本公司會針對所有上機的人事物測量重量，從貨物、機上餐點到手提行李都包括在內。」這項計畫要調查的是乘客、機組員、機艙行李的平均重量。
不過，個人體重算是隱私，並非人人都願意讓體重數字曝光。為此，紐航表示，所有旅客的體重數據採匿名方式收集。旅客在機場櫃檯完成報到之後，登機門外的地勤人員會詢問旅客是否站上磅秤，願意配合者，體重數字直接傳送到調查資料庫，而且不會顯示在磅秤螢幕上。手提行李也有專用的磅秤。
詹姆士說，紐航保證，機場任何地點都看不到乘客的體重數字，「誰都看不到的，就連我們也看不到，匿名到底」。詹姆士強調，這項計畫簡單易行，而且採自願性質實施，不會強迫旅客執行，願意過磅的旅客等於協助紐航提供安全有效率的航程。
這並非紐西蘭航空第一次要求旅客登機前量體重。國內線早在2021年就做過同樣的數據調查。國際線的執行時機則因新冠肺炎疫情而延後。
這項特別的數據調查計畫會針對特定航班執行，預估要收集逾1萬名乘客的體重數字。紐西蘭航空執飛奧克蘭往返美國紐約甘迺迪機場的航班，去程飛行時間長達17小時，這條全世界航程最長航線之一的旅客也在受邀參與「過磅」計畫之列。
詹姆士說明，對於機師而言，了解飛機的載重量、掌握航機平衡是很重要的事，這也與預先估算油料使用量大有關係。各大航空公司現行做法是以平均體重推估全機旅客總重量，紐西蘭民航局這項計畫則是利用實際秤重結果觀察平均值是否有變。目前推估旅客體重使用的平均數字為每人88公斤，男性、女性平均體重推估值則各為93公斤、75公斤。如果能夠更精確掌握全機人員重量，有助於降低飛機的碳排量。
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